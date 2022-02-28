Сбой произошел в работе соцсети Instagram

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Пользователи соцсети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса. Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

В частности, по состоянию на 07:34 приложение зафиксировало 403 жалобы. Большинство пользователей (83%) недовольны работой приложения, 9% не могут войти в профиль, 8% жалуются на работу веб-сайта.

Сбои наблюдаются у жителей России, Германии, Франции, США и некоторых других стран.

Ранее сообщалось, что компания-оператор Facebook и Instagram Meta отказалась исполнять требования властей РФ снять ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".

До этого Роскомнадзор в соответствии с решением Генпрокуратуры принял меры по частичному ограничению доступа к социальной сети Facebook.

