Роскомнадзор составил протокол о правонарушении в отношении Facebook

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Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Facebook в связи с непредоставлением информации о локализации персональных данных россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"28 февраля 2019 года Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении компании Facebook. Протокол составлен по статье 19.7 КоАП РФ в связи с тем, что компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России", – отметили в пресс- службе, передает ТАСС.

В конце января Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении руководства Twitter и Facebook. Компании обвинялись в неисполнении закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России. Как отметили в ведомстве, предоставленные ответы управляющих социальными сетями компаний на требования подтвердить локализацию баз персональных данных пользователей РФ были формальными.

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков прокомментировал решение Роскомнадзора возбудить административные дела в отношении Twitter и Facebook из-за неисполнения закона о локализации баз данных. Он отметил необходимость четкого понимания требований для социальных сетей насчет того, в каком варианте и в какие сроки предоставлять данные. По словам эксперта, решать спор следует ответственно и серьезно.