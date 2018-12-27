Запущенные с Восточного иностранные спутники выведены на целевую орбиту

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Малые спутники из США, Японии, Испании, ЮАР и Германии, которые 27 декабря были запущены на ракете "Союз-2.1а" вместе с двумя российскими "Канопус-В", выведены на расчетные орбиты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Главкосмос пусковые услуги".

Отмечается, что малые космические аппараты вывел разгонный блок "Фрегат". Он же доставил на орбиту отечественные спутники дистанционного зондирования Земли.

"По завершении программы полета разгонный блок "Фрегат" будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана", – пояснили в компании.

Все иностранные аппараты штатно отделились от "Фрегата" с 07:33 до 09:43 по московскому времени. Это произошло на орбитах высотой приблизительно 495 и 585 километров. Теперь управлять спутниками будут компании-заказчики запуска.

Старт ракеты "Союз-2.1а" состоялся в 05:16 по московскому времени. Спустя некоторое время, Роскосмос взял под управление спутники "Канопус-В". Они отправят из космоса важные сведения и данные, которыми будут пользоваться министерство природных ресурсов и экологии, Российская академия наук, Росгидромет и другие ведомства.