Запущенные с космодрома Восточный спутники взяты на управление

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Космические аппараты дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" № 5 и 6, запущенные с космодрома Восточный, Роскосмос взял на управление. Об этом сообщил глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин.



"Солнечные батареи раскрыты. Параметры телеметрии в допуске. Российская группировка дистанционного зондирования Земли расширяет свои возможности", – написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

Ранее на космодроме Восточный произошел запуск ракеты "Союз-2.1а". Она благополучно вывела на орбиту два спутника "Канопус-В", а также 26 иностранных малых космических аппаратов. Через 9 минут после старта, в 05:16 по Москве, в разгонный блок "Фрегат" отделился от ракеты-носителя.

Спутники "Канопус-В" предназначены для получения панхроматических и многозональных изображений поверхности Земли. Аппараты отправят из космоса важные сведения и данные, которыми будут пользоваться министерство природных ресурсов и экологии, Российская академия наук, Росгидромет и другие ведомства. Спутники зафиксируют природные и техногенные чрезвычайные ситуации.