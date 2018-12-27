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08:15

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Восточный

технологии наука

08:15

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Утром 27 декабря на космодроме Восточный состоялся запуск ракеты "Союз-2.1а". Вскоре она успешно вывела на орбиту два российских спутника "Канопус-В" и 26 иностранных малых космических аппаратов.

Спустя девять минут после старта разгонный блок "Фрегат" отделился от ракеты-носителя. Это случилось в 05:16 по московскому времени.

Затем спутники "Канопус-В", предназначенные для получения панхроматических и многозональных изображений поверхности Земли, были выведены на орбиту. Данными, которые аппараты отправят из космоса, будут пользоваться министерство природных ресурсов и экологии, Российская академия наук, Росгидромет, а также другие ведомства и коммерческие потребители.

Отмечается, что аппараты будут фиксировать природные и техногенные чрезвычайные ситуации, в том числе стихийные гидрометеорологические явления.

Спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" выведены на целевую орбиту

В минувшую пятницу ракета "Протон-М" с военным спутником стартовала с Байконура. Запуск прошел в штатном режиме. Контроль осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления.

технологии наука

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