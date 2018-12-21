Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

04:11

Ракета "Протон-М" с военным спутником стартовала с Байконура

технологии наука

04:11

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах министерства обороны РФ стартовала с космодрома Байконур в 03:20 мск.

Запуск прошел в штатном режиме. Контроль осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления.

Головная часть ракеты в составе разгонного блока "Бриз-М" и спутника в 03:30 мск успешно отделилась от третьей ступени.

Выведение аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов, передает РИА Новости со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

20 декабря спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-09" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи.

Космонавты доставили контейнеры с пробами, взятыми из отверстия, просверленного в бытовом отсеке корабля, а также напечатанные в космосе на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна.

Читайте также

технологии наука

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика