Ракета "Протон-М" с военным спутником стартовала с Байконура

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Ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах министерства обороны РФ стартовала с космодрома Байконур в 03:20 мск.

Запуск прошел в штатном режиме. Контроль осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления.

Головная часть ракеты в составе разгонного блока "Бриз-М" и спутника в 03:30 мск успешно отделилась от третьей ступени.

Выведение аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов, передает РИА Новости со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

20 декабря спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-09" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи.

Космонавты доставили контейнеры с пробами, взятыми из отверстия, просверленного в бытовом отсеке корабля, а также напечатанные в космосе на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна.