Ракета "Протон-М" с военным спутником стартовала с Байконура

Ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах министерства обороны РФ стартовала с космодрома Байконур в 03:20 мск.
Запуск прошел в штатном режиме. Контроль осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления.
Головная часть ракеты в составе разгонного блока "Бриз-М" и спутника в 03:30 мск успешно отделилась от третьей ступени.
Выведение аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов, передает РИА Новости со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
20 декабря спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-09" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи.
Космонавты доставили контейнеры с пробами, взятыми из отверстия, просверленного в бытовом отсеке корабля, а также напечатанные в космосе на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.