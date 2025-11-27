В Android обнаружен вирус, который может читать содержимое экрана смартфона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В смартфонах Android обнаружили вирус Sturnus, который может читать содержимое экрана телефона, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Android Authority.

Вирус также может обходить системы шифрования данных. Например, он смог получить доступ к сообщениям из Telegram и Signal. Кроме того, Sturnus собирает пароли, изучает данные банковских приложений, читает переписки и анализирует данные на смартфоне.

По данным экспертов, вирус может маскироваться под Google Chrome и другие популярные приложения. Скорее всего, его распространяют в интернете через apk-файлы.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что заряжать мобильный телефон в торговом центре или аэропорту может быть опасно. Все дело в USB-порте, к которому подключается кабель.

Киберпреступники могут замаскировать под него специальное устройство, с помощью которого можно украсть персональные данные или установить вредоносные программы.

