"ВКонтакте" обновит мобильное приложение

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В мобильном приложении "ВКонтакте" появятся изменения. Боковое меню станет доступным из любой вкладки, а в навигации и "Сервисах" появится персонализация. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что приложение начнет лучше адаптироваться под каждого пользователя. Алгоритмы будут применять знания о потребностях конкретного человека. Исходя из интересов каждого нижнее меню сможет предлагать новые сервисы.

В новой версии приложения боковое меню позволит мгновенно перейти к своему профилю или его настройкам. Его можно будет открыть из любой вкладки. Также в этом меню появится быстрый переход к глобальному поиску по "ВКонтакте".

Вкладка с названием "Сервисы", тоже получит персонализацию, чтобы помочь пользователю быстро перейти к самым популярным мини-приложениям.

Ранее социальная сеть "ВКонтакте" запустила автоматические субтитры на базе собственных технологий распознавания речи.

Субтитры на русском языке созданы на базе алгоритмов машинного обучения единой видеоплатформы и технологий интеллектуального шумоподавления единой платформы видеозвонков.