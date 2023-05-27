Доступ сотрудников Ozon к основным сервисам Microsoft восстановлен

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Доступ сотрудников Ozon к основным сервисам Microsoft был восстановлен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.

"Доступ к ключевым программам уже восстановлен, данные в порядке, почтовый сервис доступен. Значительного влияния инцидента на работу нашего офиса нет", – отмечается в сообщении.

Представители маркетплейса также добавили, что все системы, которые необходимы для работы компании, являются собственной разработкой, и они функционирую постоянно. В свою очередь, программное обеспечение Microsoft применяется для оперативной коммуникации.

Ранее сообщалось, что Microsoft отключила сотрудников Ozon от сервисов – Word, Excel, Outlook, Teams и прочим. СМИ отмечали, что специалистам пришлось перейти на бесплатные аналоги от других компаний. Однако основная проблема заключалась в том, что большое количество информации организации хранилось на почте Microsoft.

В свою очередь, эксперт из IT-компании, поставляющей зарубежный софт, отметил, что Microsoft имеет возможность точечно определить и отключить любого пользователя ее сервисов.

Уточнялось, что маркетплейс мог использовать лицензии, приобретенные обходным путем. Однако в компании эту информацию опровергли.

