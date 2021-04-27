Apple позволит пользователям разблокировать iPhone, не снимая маску

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Компания Apple выпустила новое обновление. В версии iOS 14.5 изменения затронули разблокировку гаджетов и настройки конфиденциальности.

В частности, iPhone серии X и новее теперь можно разблокировать через Apple Watch, даже находясь в защитной медицинской маске.

Настройки конфиденциальности позволят пользователям iPhone выбирать, какие программы могут отслеживать их действия в приложениях и на веб-сайтах других компаний, если полученные сведения используются для показа рекламы или передачи брокерам данных.

Помимо этого, расширились возможности мобильной связи 5G. Международный роуминг теперь поддерживается некоторыми операторами на моделях iPhone 12.

Обновление дополняет приложения "Локатор" или Apple Find My iPhone меткой-трекером для поиска предметов AirTag. Эта метка прикрепляется к любому предмету, после чего можно отслеживать его местоположение, синхронизировав с телефоном.

Также изменения коснулись приложения "Карты". Теперь можно будет делиться примерным временем прибытия при движении на велосипеде или пешком, а не только на автомобиле.

Расширились функции голосового помощника Siri и приложения "Напоминания", появились новые эмодзи, обновились "Подкасты".

Ранее на презентации Apple, прошедшей 20 апреля, были представлены новые планшеты iPad Pro с процессором M1.