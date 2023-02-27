Роскомнадзор проверит возможную утечку данных с сайта Агентства стратегических инициатив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор проверит возможную утечку персональных данных пользователей сайта Агентства стратегических инициатив. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что по стоянию на 12:00 27 февраля владелец сайта не уведомлял об инциденте.

2 февраля Роскомнадзор сообщил, что проведет проверку сообщений об утечке персональных данных в компании "Атол", специализирующейся на выпуске оборудования и ПО для автоматизации торговли.

В "Атоле" заявили, что хакеры смогли заполучить и разместить в открытом доступе часть маркетинговой базы компании. В компании добавили, что атака хакеров не повлияла на работу сервисов компании, однако злоумышленники провели рассылку провокационных сообщений от имени компании. По данным компании, она затронула менее 5% клиентов и партнеров.

Также 2 февраля Роскомнадзор заявил о проверке информацию об утечке базы данных клиентов аптечного маркетплейса "Здравсити".



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