Массовый сбой произошел в работе Telegram в России

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Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России. Об этом сообщает сервис по отслеживанию работы популярных интернет-ресурсов Downdetector.

Так, по состоянию на 15:04 по московскому времени было зафиксировано 623 отчета о сбоях в работе мессенджера.

Сразу 39% сообщивших о проблемах жалуются на неполадки при получении сообщений. Еще 36% пользователей сообщают о трудностях при подключении сервера, а 25% жалуются на работу приложения.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сбой произошел в работе социальной сети Twitter. Большинство пользователей (59%) сообщили о неполадках в работе сайта, еще 37% пожаловались на работу приложения, а 5% рассказали о трудностях в написании комментариев.