Сбой произошел в работе Twitter

14:13
Фото: depositphotos/Mactrunk
Сбой произошел в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
К 12:50 по московскому времени была зафиксирована 1 074 жалоба. Большинство пользователей (59%) сообщили о неполадках в работе сайта, еще 37% пожаловались на работу приложения, а 5% рассказали о трудностях в написании комментариев.
Жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары и Екатеринбурга.
Ранее российские пользователи Instagram пожаловались на проблемы в работе соцсети. Большинство россиян – 73% – испытывали трудности при работе с приложением. Еще у 14% не получалось зайти в профиль, а 13% столкнулись с проблемами при посещении веб-сайта соцсети.
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