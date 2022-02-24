Сбой произошел в работе Instagram

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Российские пользователи Instagram жалуются на проблемы в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По состоянию на 16:03 поступило 1 023 жалобы. Большинство россиян – 73% – испытывают трудности при работе с приложением. Еще у 14% не получается зайти в профиль, а 13% столкнулись с проблемами при посещении веб-сайта соцсети.

Большинство сообщений о сбое поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и некоторых других городов.

Ранее сбой произошел в работе сервисов "Яндекс". 81% пользователей жаловались на неполадки в работе сайта поисковика, некоторые указывали на проблемы с авторизацией, также нестабильно работала электронная почта. В основном с проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.

