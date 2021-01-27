"МегаФон" увеличил долю в видеосервисе Start

17:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Доля мобильного оператора "МегаФон" в ООО "Диджитал Медиа Холдинг" – головной компании онлайн-кинотеатра Start – выросла до 50 процентов. Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра юридических лиц.
В октябре прошлого года сообщалось, что "МегаФон" приобретет 33,8 процента Start. Инвестиции в развитие холдинга составят до 5 миллиардов рублей в ближайшие три года. Данная сделка состоялась в ноябре 2020 года.
В настоящее время дочерняя компания "МегаФона" АО "Мегалабс" владеет 50 процентами акций Start. Информацию подтвердили и представители оператора.
"Мы видим большие перспективы рынка OTT в России в целом и востребованность оригинального контента у пользователей. START растет быстрее всех конкурентов. Мы довольны результатами, верим в актив и продолжаем участвовать в его развитии", – прокомментировали в "МегаФоне".
Оставшаяся доля в холдинге принадлежит гендиректору Start Юлии Миндубаевой (2,5 процента),основателям и генеральным продюсерам студии Yellow, Black and White. Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Денис Жалинский и Виталий Шляппо владеют по 11,875 процента акций каждый.
Ранее сообщалось, что компания "МегаФон" планирует направить 6 миллиардов рублей на исследование и разработку системы спутниковой передачи данных.
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