В работе видеохостинга YouTube зафиксированы сбои

Фото: depositphotos/pashapixel

В работе видеохстинга YouTube зафиксированы сбои. Это следует из данных сайта Downdetector, который занимается отслеживанием работы популярных интернет-ресурсов.

Сбой в большей степени затронул пользователей из США, Японии, Европы и Южной Америки. В России неполадки в системе в основном зафиксированы в Москве.

По данным портала, больше всего пользователей (48%) сообщают о сбоях в работе сайта. Также проблемы наблюдаются при просмотре видео и при входе в личный аккаунт.

Ранее пользователи Mail.ru сообщали о проблемах в работе сервиса. Пользователи сообщали о проблемах при работе с почтой, с сайтом и с авторизацией.

