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Технологии

20:46

Тинькофф Банк объяснил предложение чат-бота отрезать клиентке пальцы

технологии общество

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Тинькофф Банк объяснил грубый ответ чат-бота по имени Олег на жалобу клиентки на неработающий сканер отпечатка пальца в мобильном приложении. Об этом сообщает РБК.

"Он еще совсем молодой голосовой помощник, который обучается на открытых данных. Мы стараемся уберечь его от дурного влияния окружающего мира, но не всегда это получается", – прокомментировали инцидент в пресс-службе банка.

Сотрудники банка провели "разъяснительную работу" с виртуальным ассистентом, которому теперь "очень стыдно за свой ответ". Тинькофф Банк извинился перед клиенткой и добавил, что у "Олега" сложный характер и своеобразный юмор, никого обидеть он не хотел.

"Это не более чем юмор с его стороны, но шутка не к месту и не удалась, конечно. Не воспринимайте это всерьез", – заключили в банке.

Ранее клиентка Тинькофф Банка опубликовала в Facebook скриншот переписки с чат-ботом. Девушка пожаловалась, что в приложении банка не работает сканер отпечатка пальца. На это она получила ответ: "Пальцы бы вам отрезать".

В июне компания Mail.ru Group запустила голосового помощника по имени Маруся. На разработку помощницы потратили около двух миллионов долларов. Она активно самообучается при помощи нейросетей. Они позволят "Марусе" учитывать различные особенности речи, варианты произношения и специфическую дикцию.

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