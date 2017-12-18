Клиенты "Тинькофф банка" сообщили о задержках при переводе денег

Фото: ТАСС/Евгений Курсков
Клиенты "Тинькофф банка" пожаловались на задержки при переводе денег, пишут "Ведомости".
Держатели карт банка сообщили, что 18 декабря у них возникли трудности с получением средств, переведенных с одной карты на другую, а также между собственными счетами в банке. Как пояснил сотрудник технической поддержки в чате приложения "Тинькофф банка", задержка при зачислении денег на карты могла произойти "по техническим причинам". По его словам, поводов для беспокойства нет, и в скором времени средства поступят на счет. Между тем число жалоб продолжает расти.
Отмечается, что за последние месяцы сбои у "Тинькофф банка" происходили не раз. Так, 28 сентября и 5 октября клиенты массово жаловались, что не могут получить доступ к мобильному приложению банка.
Совладелец банка Олег Тиньков назвал такие сбои "платой за успех". "Мы выросли слишком быстро за последние 18 месяцев, открывали по 400 тысяч счетов в месяц. Естественно, иногда нас вендоры подводят", – констатировал Тиньков.
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