Сервис для создания заметок Notion прекратит работу в РФ с 9 сентября

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Сервис для создания заметок и списков Notion прекратит работу в России с 9 сентября. Об этом сообщается на сайте платформы.

Американское правительство ввело ограничения, которые запрещают доступ к некоторым программным продуктам и услугам любому лицу в РФ. В связи с этим сервис перестанет работать в России, говорится в публикации.

По информации платформы, с 9 сентября закроются все рабочие пространства, идентифицированные как расположенные в России. Также российским пользователям будет запрещен доступ к Notion. Все рабочие пространства пользователей, которых затронут изменения, будут доступны до 8 сентября, уточняется в сообщении.

Ранее в России прекратила работу программа для мгновенного обмена сообщения "Агент Мail.ru". Людям предложили общаться с друзьями в "VK мессенджере", а с коллегами – в VK WorkSpace. Представители VK подтвердили, что намерены сосредоточиться на развитии этих двух сервисов.