RuStore: Москва стала самым "играющим" регионом РФ

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Москва стала самым "играющим" российским регионом июля, рассказали Москве 24 в официальном российском магазине мобильных приложений RuStore.

Аналитики составили рейтинг российских регионов по количеству скачиваний: выяснилось, что чаще всего их загружают в столице.



официальный российский магазин мобильных приложений RuStore Москва стала самым играющим регионом России (20% всех загрузок игр в RuStore), за ней идут Ленинградская (8%) и Свердловская области (5%).

Самыми востребованными у жителей столицы категориями стали экшен (16% от всех скачиваний), симуляторы (15%) и головоломки (10%), а самыми быстрорастущими – ролевые и детские игры (за год количество загрузок увеличилось в два раза).

"В Москве самой популярной игрой по скачиваниям в июле стала Tank Blitz, ее скачали 24,2% москвичей. Второе место заняла игра "Плюс Сити" – 14%. Далее "Дурак Онлайн" (12,1%) и "Подземелье и Алмазы три в ряд" (9,4%). Замыкает пятерку "Слово Пацана: Война Районов" (7.1%)", – отметили аналитики.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете дискриминации российских приложений. В случае его принятия в РФ можно будет продавать только смартфоны и планшеты, которые имеют доступ к российскому магазину приложений RuStore.