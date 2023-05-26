Функция Stories перестанет работать в YouTube

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Функция коротких исчезающих видео Stories пропадет в YouTube с 26 июня. Об этом пишет The Verge.

Отмечается, что запущенный еще в 2017 году формат, предназначенный для блогеров с аудиторией более 10 тысяч человек, так и не снискал популярности. Кроме того, сам видеохостинг практически не занимался его развитием.

После отключения Stories пользователи смогут продолжить общение со своими подписчиками через раздел "Сообщество". Также по-прежнему останется другой, более востребованный формат коротких видеороликов – YouTube Shorts.

Ранее в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) появилась функция редактирования уже отправленных сообщений. Она доступна пользователям в течение 15 минут после доставки сообщения.

