10:21Технологии
Функция Stories перестанет работать в YouTube
Фото: depositphotos/agencyby
Функция коротких исчезающих видео Stories пропадет в YouTube с 26 июня. Об этом пишет The Verge.
Отмечается, что запущенный еще в 2017 году формат, предназначенный для блогеров с аудиторией более 10 тысяч человек, так и не снискал популярности. Кроме того, сам видеохостинг практически не занимался его развитием.
После отключения Stories пользователи смогут продолжить общение со своими подписчиками через раздел "Сообщество". Также по-прежнему останется другой, более востребованный формат коротких видеороликов – YouTube Shorts.
Ранее в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) появилась функция редактирования уже отправленных сообщений. Она доступна пользователям в течение 15 минут после доставки сообщения.
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