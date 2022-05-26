Эксперт рассказал, могут ли Россию отключить от интернета

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Эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович в разговоре с Москвой 24 усомнился в том, что Россию удастся отключить от интернета.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что американская сторона призывает ответственные структуры по всему миру не отключать РФ от глобальной Сети. Он пояснил, что в Россию должна продолжить поступать информация.





Андрей Масалович эксперт по кибербезопасности Высказывание американцев о том, что они просят нас не отключать от интернета, связано не с тем, что они хотят показать, что они хорошие, а с тем, что это технически невозможно.

"Очень затруднительно сейчас отключить Россию от интернета, потому что для этого нужно перенастроить DNS-сервера, они уже не все в руках американцев и недружественных стран. Есть DNS-сервера в руках китайцев. Кроме того, даже отключение серверов верхнего уровня просто делит интернет на сегменты. Поэтому все сайты внутри России будут друг друга видеть, сайты ближайших стран будут друг друга видеть", – поясняет эксперт.

По словам Масаловича, технически интернет можно разделить на много маленьких "интернетиков", но сделать так, чтобы какая-то его часть перестала работать, тем более такая большая, как российская, – невозможно, считает эксперт.

Ранее глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что россияне не останутся без доступа к интернету. Он отметил, что сформулированные Владимиром Путиным задачи будут выполнены. В начале мая президентом был подписан указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности страны.

