В Госдепе призвали не отключать Россию от интернета

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Соединенные Штаты призывают ответственные структуры по всему миру не отключать Россию от интернета, заявил в ходе брифинга официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

"Призываем вовлеченных игроков по всему миру не отключать РФ от интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а интернет оставался свободным и открытым внутри самой России", – сказал он.

Прайс добавил, что Вашингтон будет поддерживать журналистов и их организации в России вне зависимости от того, находятся ли те сейчас в стране или за ее пределами.

Накануне гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки заявила, что видеохостинг продолжит работать в России, чтобы обеспечивать пользователям из РФ доступ к независимым данным. По ее словам, YouTube в сегодняшнем конфликте может использоваться также для гуманитарных целей, например для организации онлайн-образования детей или оказания медпомощи в полевых условиях.

Ранее журналист Рикардо Санчес Серра заявил, что западные СМИ с финансовой помощью США и НАТО распространяют фейки о российской спецоперации на Украине. По его словам, большая часть антироссийской пропаганды исходит от английской маркетинговой компании PR Network. Она снабжает западную прессу контентом против РФ и в пользу Киева.