В Google Play обнаружили приложения с вредоносным кодом

17:43
Фото: depositphotos/tatsianama
Аналитики McAfee Mobile Research нашли в маркете приложений Google Play десятки приложений, способных получать доступ к сообщениям пользователя. Об этом сообщает "Газета.ру".
Вредоносный код содержался в приложении-фоторедакторе, играх-головоломках и в обоях для экрана. При установке все названные приложения получали разрешение на просмотр фото и на доступ к прослушиванию уведомлений о новых сообщениях.
Благодаря последней функции программное обеспечение могло перехватывать сообщения, что позволяло злоумышленникам совершать несанкционированные пользователем покупки.
Потенциальными жертвами мошенничества могут стать более 700 000 пользователей. Как рассказали аналитики, в Google Play зараженное ПО могло попасть после того, как проверяющим сначала показали "чистую" версию приложений, а уже потом внедрили вредоносный код.
Ранее в компании Google назвали причину массового сбоя софта в операционной системе Android. Значительная часть приложений не работали из-за компонента Android System WebView, который получил некорректное обновление.
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