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Технологии

17:43

В Google Play обнаружили приложения с вредоносным кодом

технологии

Фото: depositphotos/tatsianama

Аналитики McAfee Mobile Research нашли в маркете приложений Google Play десятки приложений, способных получать доступ к сообщениям пользователя. Об этом сообщает "Газета.ру".

Вредоносный код содержался в приложении-фоторедакторе, играх-головоломках и в обоях для экрана. При установке все названные приложения получали разрешение на просмотр фото и на доступ к прослушиванию уведомлений о новых сообщениях.

Благодаря последней функции программное обеспечение могло перехватывать сообщения, что позволяло злоумышленникам совершать несанкционированные пользователем покупки.

Потенциальными жертвами мошенничества могут стать более 700 000 пользователей. Как рассказали аналитики, в Google Play зараженное ПО могло попасть после того, как проверяющим сначала показали "чистую" версию приложений, а уже потом внедрили вредоносный код.

Ранее в компании Google назвали причину массового сбоя софта в операционной системе Android. Значительная часть приложений не работали из-за компонента Android System WebView, который получил некорректное обновление.

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