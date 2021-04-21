Google обнаружил причину массового сбоя приложений для Android-смартфонов

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Компания Google нашла причину массового сбоя софта в операционной системе Android. Уточняется, что инцидент, произошедший в марте, затронул пользователей всего мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Проблема возникла из-за сервиса Android System WebView, на работу которого опираются многие программы, который используют сетевые компоненты. Это произошло в связи с несовершенством технологии.

Специалисты компании внесли патчи для приложений Chrome и Android System WebView. Последнее получило безопасный режим, благодаря чему софт будет автоматически возвращаться в начальное положение при возникновении сбоя.

В компании пообещали больше не допускать подобных сбоев и извинились перед пользователями.

Ранее представители Google пообещали удалить противоречащий российским законам контент в ближайшее время.