Google обнаружил причину массового сбоя приложений для Android-смартфонов

15:39
Фото: depositphotos/diego_cervo
Компания Google нашла причину массового сбоя софта в операционной системе Android. Уточняется, что инцидент, произошедший в марте, затронул пользователей всего мира. Об этом сообщает РИА Новости.
Проблема возникла из-за сервиса Android System WebView, на работу которого опираются многие программы, который используют сетевые компоненты. Это произошло в связи с несовершенством технологии.
Специалисты компании внесли патчи для приложений Chrome и Android System WebView. Последнее получило безопасный режим, благодаря чему софт будет автоматически возвращаться в начальное положение при возникновении сбоя.
В компании пообещали больше не допускать подобных сбоев и извинились перед пользователями.
Ранее представители Google пообещали удалить противоречащий российским законам контент в ближайшее время.
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