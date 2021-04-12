Гендиректор Clubhouse опроверг утечку данных пользователей соцсети

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Генеральный директор социальной сети Clubhouse Пол Дэвидсон опроверг сообщения об утечке личных данных пользователей, сообщает интернет-портал The Verge.

По его словам, эта информация недостоверна.

"Нет, это заблуждение и ложь, этот материал был написан для кликов, нас не взламывали. Упомянутые данные – это вся общедоступная информация профиля из нашего приложения", – сказал он.

Накануне сообщалось, что хакеры слили личные данные более миллиона пользователей Clubhouse, среди которых есть и довольно известные имена. Якобы, помимо имен и фамилий, в Сети можно найти ссылки на фотографии, а также информацию об аккаунтах в других соцсетях.

Ранее представители мобильных операторов рассказали, что популярность приложения Clubhouse в России снизилась в разы в сравнении с пиковыми значениями февраля.

Данные "Билайн. Аналитики" свидетельствуют о том, что пик популярности соцсети пришелся на 19 февраля, после чего последовало снижение. С 22 по 28 февраля трафик Clubhouse упал на 14%, а в следующие две недели на 35 и 54% соответственно.

