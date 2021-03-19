Обнаружен вирус, маскирующийся под приложение Clubhouse для Android

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Фото: Depositphotos/pustosh
Выявлен новый вирус, распространяющийся под видом еще не существующей Android-версии социальной сети Clubhouse. Об этом сообщили в пресс-службе международного разработчика ESET.
Clubhouse является соцсетью, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения. Его запустили в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приложение приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только для пользователей системы iOS.
Уточняется, что вирус под названием BlackRock способен похищать данные для входа в разные онлайн-сервисы. Его трудно отличить от настоящего, ведь он выглядит как качественная копия легитимного сайта Clubhouse, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что новая мошенническая схема получила распространение в России. По данным СМИ, речь идет об обмане под видом выигрышей бесплатных лотерей. Под ударом оказались клиенты российских банков.
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