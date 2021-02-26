Школьники и студенты колледжей примут участие в гонке радиоуправляемых машин

08:15
Фото: Агентство "Москва"
В павильоне № 55 на ВДНХ в субботу пройдет московский этап чемпионата радиоуправляемых автомобилей "Первый элемент", говорится на портале и правительства Москвы.
"В этом году к конкурсу "Первый элемент" впервые присоединились учащиеся столичных образовательных учреждений. Команда-победитель московского этапа чемпионата примет участие во всероссийском финале, который будет проводиться при поддержке правительства Москвы", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.
В соревнованиях примут участие школьники, учащиеся колледжей и детских технопарков "Москва" и "Мосгормаш". Всего будет 14 команд, в каждую из которых войдут два пилота, механик, инженер и дизайнер. Для них подготовят специальную трассу, где они испытают модели радиоуправляемых автомобилей на топливных элементах с вырабатываемым на борту электрическим током.
Отмечается, что перед чемпионатом участники прошли двухмесячную подготовку, где получили знания о водородной энергетике, разработали стратегию использования гибридной системы, сконструировали автомобиль и отработали навыки вождения на трассе.
"Подобные соревнования очень важны, так как они позволяют привлечь внимание молодежи к энергетической отрасли и вызвать их интерес к процессу создания инновационных инженерных систем", – подчеркнул Фурсин.
Накануне стало известно, что на ВДНХ стартует новый сезон проекта "Знание. ВДНХ", который объединит несколько тематических циклов. Среди них – литературно-просветительский цикл "Легкое дыхание", "Кибергорода: как видеоигры переосмысляют архитектуру и градостроительство", "Краткая история античной философии", "Не только музы…".
Так, 4 марта в 19:00 пройдет лекция "Роль пространства в кибергородах", посвященная сюжетам и монтажу видеоигр. 5 марта в 19:00 всех желающих приглашают на лекцию "Основы античной философии". В центре "Космонавтика и авиация" 6 марта в 16:00 покажут культовый фильм "Солярис".
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