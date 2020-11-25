Эксперты назвали лучшие телевизоры

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Фото: depositphotos/marcociannarel
Специалисты Роскачества составили рейтинг лучших телевизоров, оценив их по 231 показателю, сообщает "Вечерняя Москва".
Всего эксперты протестировали 201 модель различных брендов на комфортность в использовании, качество звука и изображения, энергоэффективность и возможность подключения. Лидерами рейтинга стали телевизоры брендов LG и Samsung с ценовой категорией выше средней.
Также специалисты выяснили, что чаще всего покупатели приобретают телевизоры диагональю от 40 до 51 дюйма. Исходя из данного критерия, Роскачество выделило пять устройств бренда LG 2019 и 2020 годов выпуска. По мнению экспертов, модели с диагональю от 60 до 65 дюймов лучше передают диапазон цветов и изображение в целом.
Ранее популярный мобильный бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных Android-смартфонов. Лидером стал Huawei Mate 40 Pro, построенный на 5-нанометровом процессоре Kirin 9000. Вторую строчку заняла модель iQOO 5 Pro с чипсетом Snapdragon 865, а третье у iQOO 5.
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