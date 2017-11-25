Пользователи iPhone X обнаружили очередной дефект в гаджетах

Фото: ТАСС/Валерий Шарифуллин

Пользователи нового iPhone X обнаружили еще один дефект у гаджетов этой серии. Смартфон издает щелчок при нажатии на экран.

Описание проблемы опубликовал в ролике на YouTube пользователь под ником iAppleGeek. Странный звук раздается при нажатии на нижнюю часть устройства. Владелец полагает, что проблема заключается в неплотном прилегании экрана.

В комментариях другие пользователи сообщили, что такой дефект встречался и у других моделей "яблочных" смартфонов.

Ранее пользователи пожаловались на проблемы со звуком, экраном и сенсорами в iPhone X. Корпорация Apple признала часть недостатков новой модели, пообещав устранить некоторые из них. Например треск в динамиках производитель обещает ликвидировать после обновления ПО у гаджетов.

Подробности о новом смартфоне от Apple читайте в тексте "Честно об iPhone X. Наш эксперт протестировал новинку".