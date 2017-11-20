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Москва 24

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20 ноября, 14:01

ФАС отказалась возбуждать дело по ценам на iPhone X

гаджеты деньги

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Федеральная антимонопольная служба проверила цены на iPhone X в России и не выявила нарушений закона. Ведомство отказалось возбуждать дело.

Как считают в службе, одинаковые розничные цены на старте продаж могут быть причиной повышенного спроса. После выхода на рынок каждой новой модели смартфонов Apple iPhone цены меняются, сообщает ТАСС.

В начале ноября поступила жалоба на одинаковые цены на iPhone X, в связи с чем ФАС организовала проверку.

Продажи iPhone X официально стартовали в Москве 3 ноября. Минимальная его стоимость в РФ составляет почти 80 тысяч рублей.

Цена на гаджеты, которые пытаются перепродать пользователи в интернете, достигла 1 миллиона рублей. В среднем с момента официального начала продаж стоимость нового смартфона на сайтах объявлений и торговых площадках в сети колеблется в диапазоне от 120 до 300 тысяч рублей.

Сколько денег потратили пользователи iPhone за 10 лет, читайте в материале портала Москва 24.

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