ФАС проверит ценообразование на iPhone X

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России намерена проверить ценообразование на iPhone X.

"В связи с жалобой гражданина на одинаковые цены на iPhone X ФАС России будет проводить проверку ценообразования", – сообщил ТАСС представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что ена на iPhone X, которые пытаются перепродать интернет-пользователи, достигла 1 миллиона рублей.

В среднем же, с момента официального начала продаж стоимость нового гаджета от Apple на сайтах объявлений и торговых площадках в Сети колеблется в диапазоне от 120 до 300 тысяч рублей.

Продажи iPhone X официально стартовали в Москве в пятницу, 3 ноября.

