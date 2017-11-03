03 ноября 2017, 19:38Технологии
ФАС проверит ценообразование на iPhone X
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России намерена проверить ценообразование на iPhone X.
"В связи с жалобой гражданина на одинаковые цены на iPhone X ФАС России будет проводить проверку ценообразования", – сообщил ТАСС представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что ена на iPhone X, которые пытаются перепродать интернет-пользователи, достигла 1 миллиона рублей.
В среднем же, с момента официального начала продаж стоимость нового гаджета от Apple на сайтах объявлений и торговых площадках в Сети колеблется в диапазоне от 120 до 300 тысяч рублей.
Продажи iPhone X официально стартовали в Москве в пятницу, 3 ноября.
