Эксперты выяснили, что TikTok вызывает нервные тики

09:10
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Специалисты по психическому здоровью одной из американских клиник выяснили, что TikTok вызывает синдром Туретта, при котором человек совершает непроизвольные движения или звуки. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Эксперты ежемесячно посещали подростков с тиками с марта 2020 года и отметили, что их состояние значительно ухудшилось за некоторое время. Одно из исследований показало, что однажды у молодых людей от 12 до 25 лет вспыхнула "пандемия", которая выражалась двигательными и вокальными тиками.
Тема синдрома Туретта достаточно популярна в TikTok. Некоторые видео с соответствующими тегами достигали 6 200 миллионов просмотров в неделю. Кэролайн Олвера проанализировала три тысячи видеороликов TikTok и выяснила, что 19 из 28 пользователей соцсети начали страдать от тиков после просмотра контента других пользователей.
При этом некоторые врачи считают, что тики не всегда связаны с TikTok.
"Есть ребята, которые смотрят видео в социальных сетях и у них развиваются тики, как есть и те, кто не имеет доступа к социальным сетям, а тики у них развиваются. Есть много факторов, которые на это влияют, включая беспокойство, депрессию и стресс", – подчеркнул специалист кафедры психиатрии и поведенческих наук Университета Джона Хопкинса Джозеф Макгуайр.
Некоторые специалисты сомневаются, что пользователи соцсети с синдромом Туретта на самом деле имеют тики. По словам врачей, обычно данное заболевание поражает мужчин, а болезнь развивается постепенно с раннего возраста.
"Мы считаем, что это пример массового психогенного заболевания, которое включает в себя поведение, эмоции или состояния, которые спонтанно распространяются в группе", – заключили специалисты.
Ранее сообщалось, что в Instagram появилась новая функция. Теперь пользователи могут делать публикации со стационарного компьютера. В верхней панели появился значок "Создание публикации". Пользователь может перетащить в него необходимые снимки и видео или выбрать нужный файл с компьютера.
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