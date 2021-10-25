Эксперты выяснили, что TikTok вызывает нервные тики

Фото: Depositphotos/tbtb

Специалисты по психическому здоровью одной из американских клиник выяснили, что TikTok вызывает синдром Туретта, при котором человек совершает непроизвольные движения или звуки. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эксперты ежемесячно посещали подростков с тиками с марта 2020 года и отметили, что их состояние значительно ухудшилось за некоторое время. Одно из исследований показало, что однажды у молодых людей от 12 до 25 лет вспыхнула "пандемия", которая выражалась двигательными и вокальными тиками.

Тема синдрома Туретта достаточно популярна в TikTok. Некоторые видео с соответствующими тегами достигали 6 200 миллионов просмотров в неделю. Кэролайн Олвера проанализировала три тысячи видеороликов TikTok и выяснила, что 19 из 28 пользователей соцсети начали страдать от тиков после просмотра контента других пользователей.

При этом некоторые врачи считают, что тики не всегда связаны с TikTok.

"Есть ребята, которые смотрят видео в социальных сетях и у них развиваются тики, как есть и те, кто не имеет доступа к социальным сетям, а тики у них развиваются. Есть много факторов, которые на это влияют, включая беспокойство, депрессию и стресс", – подчеркнул специалист кафедры психиатрии и поведенческих наук Университета Джона Хопкинса Джозеф Макгуайр.

Некоторые специалисты сомневаются, что пользователи соцсети с синдромом Туретта на самом деле имеют тики. По словам врачей, обычно данное заболевание поражает мужчин, а болезнь развивается постепенно с раннего возраста.

"Мы считаем, что это пример массового психогенного заболевания, которое включает в себя поведение, эмоции или состояния, которые спонтанно распространяются в группе", – заключили специалисты.

Ранее сообщалось, что в Instagram появилась новая функция. Теперь пользователи могут делать публикации со стационарного компьютера. В верхней панели появился значок "Создание публикации". Пользователь может перетащить в него необходимые снимки и видео или выбрать нужный файл с компьютера.

