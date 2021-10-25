В России предложили новый способ борьбы с жестокими компьютерными играми

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил бороться с распространением жестоких компьютерных шутеров путем продвижения и популяризации игр, пропагандирующих созидание. Письмо с данной инициативой он направил главе Минцифры Максуту Шадаеву, сообщает RT.
По словам Петрова, в течение последних лет компьютерные игры приобрели огромное общественное значение, а виртуальная реальность стала оказывать ощутимое влияние на настоящую жизнь.
Он отметил, что для большинства детей и подростков, несмотря на обилие насилия в играх, границы между виртуальным и реальным миром остались твердыми и очевидными. Петров напомнил, что юные киберспортсмены из России становятся победителями и призерами крупных соревнований, представляя страну на международной арене.
Однако жестокость и насилие в компьютерных играх часто становятся фактором риска развития у детей антисоциального поведения и агрессии.
"В данной связи прошу вас рассмотреть идею о размещении государственного заказа у мировых игровых брендов на создание и продвижение детских и подростковых компьютерных игр, пропагандирующих не насилие, а созидание. Данные игры должны быть связаны с историей нашего государства либо быть направлены на развитие когнитивных способностей игроков", – отметил Петров в письме.
Он подчеркнул, что в случае реализации этой идеи, Россия станет первой страной, направившей компьютерные игры на образование и просвещение молодого поколения.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ограничить демонстрацию жестоких сцен на федеральных каналах. Он также заявил, что необходимо исключить различные ток-шоу, десоциализирующие молодежь.
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