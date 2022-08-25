Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The True Story

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту издания The True Story, следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

Ограничения в отношении ресурса были введены по требованию Генпрокуратуры России. Решение было принято в связи с имеющейся на сайте информацией, содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, а также участию в незаконных массовых акциях.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Depositphotos. По данным сервиса, страницу внесли в реестр запрещенной в РФ в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона "Об информации".

Также ведомство ограничило доступ к сайту государственной телерадиокомпании Финляндии Yle. Данное решение было принято по требованию Генпрокуратуры РФ.