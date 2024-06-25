25 июня, 16:27Технологии
Депутат Ткачев: смартфон без RuStore, купленный за границей, не отберут у владельца
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Закон о запрете ограничения установки магазина RuStore на смартфоны должен распространяться не только на официальных дилеров, но и на параллельный импорт. Об этом Москве 24 рассказал один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.
Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в нижнюю палату парламента документ, запрещающий ограничивать установку RuStore и российских приложений на гаджеты. В частности, с невозможностью скачать отечественные приложения сталкиваются пользователи техники Apple. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
По словам Ткачева, разработанный законопроект – это первый шаг к тому, чтобы уйти от дискриминации российских пользователей техники Apple.
"Не все приложения от российских разработчиков публикуются в AppStore. Наши пользователи даже не могут полноценно оплачивать услуги в приложениях, если iPhone зарегистрирован в РФ. Поэтому важно показать границы того, к чему мы не готовы", – указал он.
Парламентарий отметил, что изначально все законопроекты, в том числе и этот, пишутся под официальный рынок.
"Но я уверен, что те, кто занимаeтся "серым" импортом, тоже, скорее всего, перейдут на подобную историю", – сказал он, добавив, что вопрос ответственности за нарушение разработанного закона будет дополнительно проработан.
При этом Ткачев отдельно подчеркнул, что купленное за границей устройство не будут изымать на въезде в РФ.
"В будущем данный законопроект будет дорабатываться в том числе поправками, где мы, исходя из всей ситуации, будем понимать, в каких моментах мы можем дать ответ Apple на то, что он делает с российскими пользователями", – добавил депутат.
Ранее сообщалось, что из AppStore пропали приложения СБПэй и "Привет!" Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы "Мир". При попытке открыть любой из них появляется сообщение: "Это приложение сейчас не доступно в вашей стране или регионе".