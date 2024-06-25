Депутат Ткачев: смартфон без RuStore, купленный за границей, не отберут у владельца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Закон о запрете ограничения установки магазина RuStore на смартфоны должен распространяться не только на официальных дилеров, но и на параллельный импорт. Об этом Москве 24 рассказал один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в нижнюю палату парламента документ, запрещающий ограничивать установку RuStore и российских приложений на гаджеты. В частности, с невозможностью скачать отечественные приложения сталкиваются пользователи техники Apple. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

По словам Ткачева, разработанный законопроект – это первый шаг к тому, чтобы уйти от дискриминации российских пользователей техники Apple.

"Не все приложения от российских разработчиков публикуются в AppStore. Наши пользователи даже не могут полноценно оплачивать услуги в приложениях, если iPhone зарегистрирован в РФ. Поэтому важно показать границы того, к чему мы не готовы", – указал он.



Антон Ткачев первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Обязательная возможность установки российских приложений – это фундаментальная норма. Она говорит компаниям и разработчикам программного обеспечения из-за рубежа, что если они хотят работать, продавать свои услуги, развиваться в РФ, то признак дискриминации по географической принадлежности не должен существовать на нашей территории.

Парламентарий отметил, что изначально все законопроекты, в том числе и этот, пишутся под официальный рынок.

"Но я уверен, что те, кто занимаeтся "серым" импортом, тоже, скорее всего, перейдут на подобную историю", – сказал он, добавив, что вопрос ответственности за нарушение разработанного закона будет дополнительно проработан.

При этом Ткачев отдельно подчеркнул, что купленное за границей устройство не будут изымать на въезде в РФ.



Антон Ткачев заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Если россиянин купит гаджет без возможности установки российских приложений за границей, то изымать на въезде в РФ устройство не будут. Пользователи не должны понести потери.

"В будущем данный законопроект будет дорабатываться в том числе поправками, где мы, исходя из всей ситуации, будем понимать, в каких моментах мы можем дать ответ Apple на то, что он делает с российскими пользователями", – добавил депутат.

Ранее сообщалось, что из AppStore пропали приложения СБПэй и "Привет!" Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы "Мир". При попытке открыть любой из них появляется сообщение: "Это приложение сейчас не доступно в вашей стране или регионе".