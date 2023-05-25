Роскомнадзор заблокировал более 170 тысяч фейков о спецоперации на Украине

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор с 24 февраля прошлого года заблокировал в интернете свыше 172 тысяч материалов с недостоверной информацией об СВО на Украине. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как следует из сообщения Роскомнадзора, после начала спецоперации противник сделал ставку на классические принципы военной пропаганды, которая заключается в том, что чем более ужасающей кажется подаваемая информация, тем больше вероятность, что в нее поверят люди. Отмечается, что в прошлом месяце РКН отчитывался о 160 тысяч заблокированных фейков.

По словам начальника дежурного отдела мониторинга Главного радиочастотного центра при РКН Кирилла Золотова, с таким информационным давлением еще не сталкивалась ни одна страна в мире.

В ведомстве рассказали, что ложь о спецоперации не единственное направление дезинформации россиян. Некоторое время противник прибегал к сообщениям о плохом состоянии экономики РФ, однако они не привели к нужному отклику. Сейчас западная пропаганда использует также темы ядерной войны и всеобщей мобилизации, прибегает к конспирологии.

Ранее Головинский суд Москвы приговорил гражданина Колумбии к пяти годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима за распространение недостоверной информации об СВО. Было установлено, что он с сообщниками через сеть мобильный устройств рассылал абонентам российских операторов фейки о действиях ВС РФ.

