В России хотят увеличить срок службы телевизоров и смартфонов

Фото: /marcociannarel/depositphotos

Российских производителей телевизоров и смартфонов хотят обязать увеличить срок службы электроники до десяти лет. Правительство уже запросило у Минпромторга и Минэкономразвития соответствующие позиции по этому вопросу, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что ведомства должны разработать введение в России европейских технических регламентов. В ЕС производители не могут подтолкнуть людей к покупке новой техники, если старая сломалась, а нужных деталей уже не изготавливают.

Инициатором выступил глава Минприроды. Александр Козлов обратился с соответствующим письмом к вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Козлов также подчеркнул, если продление срока службы товаров закрепят нормативно, это позволит сократить количество "электронного мусора". Кроме того, в будущем данные правила можно будет распространить для ноутбуков и мелкой техники.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что некоторые бытовые приборы представляют опасность для здоровья человека.