В России хотят увеличить срок службы телевизоров и смартфонов

05:01
Фото: /marcociannarel/depositphotos
Российских производителей телевизоров и смартфонов хотят обязать увеличить срок службы электроники до десяти лет. Правительство уже запросило у Минпромторга и Минэкономразвития соответствующие позиции по этому вопросу, сообщает газета "Известия".
Отмечается, что ведомства должны разработать введение в России европейских технических регламентов. В ЕС производители не могут подтолкнуть людей к покупке новой техники, если старая сломалась, а нужных деталей уже не изготавливают.
Инициатором выступил глава Минприроды. Александр Козлов обратился с соответствующим письмом к вице-премьеру Виктории Абрамченко.
Козлов также подчеркнул, если продление срока службы товаров закрепят нормативно, это позволит сократить количество "электронного мусора". Кроме того, в будущем данные правила можно будет распространить для ноутбуков и мелкой техники.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что некоторые бытовые приборы представляют опасность для здоровья человека.
Определены товары первой необходимости
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: