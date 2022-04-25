Аналитик оценил идею создать на госуслугах раздел с функционалом приложений банков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков оценил инициативу Госдумы создать раздел на госуслугах с функционалом приложений банков. Об этом сообщает RT.

Эксперт уточнил, что некоторые кредитные организации столкнулись с определенными трудностями, связанными с антироссийскими санкциями.

Однако при создании такого раздела на госуслугах, по словам специалиста, главным остается вопрос безопасности.

"Нужно понимать, что банковские структуры – это коммерческие структуры со своей степенью безопасности. И как интеграция будет проведена, чтобы размещенная информация не была доступна третьим лицам. Делать это нужно очень аккуратно", – пояснил Кусков.

С инициативой сделать на базе госуслуг новый раздел с функционалом приложений банков выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Как отметил парламентарий, новый раздел смог бы частично заменить собой заблокированные банковские приложения, обеспечить удобный минимальный сервис по управлению личными счетами и переводами.

Милонов выразил уверенность, что такое частичное восстановление опций приложений кредитных организаций скажется благоприятно на населении, а также поможет обеспечить нормальную работу банковской сферы.

