В ГД предложили создать на госуслугах раздел с функционалом приложений банков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой сделать на базе госуслуг новый раздел с функционалом приложений банков. Об этом сообщает RT.

Парламентарий подчеркнул, что портал госуслуг является одним из самых востребованных и продвинутых технологических продуктов в РФ. Кроме того, данный сервис помогает россиянам в решении сложных бюрократических и административных задач.

"В текущей ситуации прошу вас изучить техническую возможность создания на базе госуслуг нового раздела, который смог бы частично заменить собой заблокированные банковские приложения, обеспечить удобный минимальный сервис по управлению личными счетами и банковскими переводами", – отмечается в обращении на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

Милонов выразил уверенность, что такое частичное восстановление опций приложений кредитных организаций скажется благоприятно на населении, а также поможет обеспечить нормальную работу банковской сферы.

Ранее на портале госуслуг появился специальный раздел, предназначенный для находящихся в России иностранных граждан. Отмечалось, что через новый раздел иностранцы могут получить доступ к базе вакансий сервиса "Работа России", записаться в отделение МВД на получение трудового патента, сообщить о нарушении трудовых прав, а также взять выписку о зарплате и проверить наличие ограничений на въезд в РФ.