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общество

14:52

Раздел для иностранцев появился на портале госуслуг

обществотехнологии

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

На портале госуслуг появился специальный раздел, предназначенный для находящихся в России иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

"Новый раздел объединит информацию и сервисы, необходимые для жизни и работы иностранца в России, и упростит процедуру легализации труда", – говорится в сообщении.

Через новый раздел иностранцы могут получить доступ к базе вакансий сервиса "Работа России", записаться в отделение МВД на получение трудового патента, сообщить о нарушении трудовых прав, а также взять выписку о зарплате и проверить наличие ограничений на въезд в РФ.

Ранее в Минцифры рассказали, что сертификаты по наличию антител к коронавирусу, оформление которых началось накануне, можно получить только через портал госуслуг. Данная услуга недоступна в МФЦ и на региональных порталах.

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