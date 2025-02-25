Компания Activision подтвердила использование ИИ при создании Call of Duty

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Компания Activision призналась, что использовала генеративный искусственный интеллект при разработке некоторых внутриигровых материалов для игры Call of Duty: Black Ops 6. Об этом сообщает издание DTF.

Информация об использовании ИИ появилась на странице игры в Steam, где теперь указано применение искусственного интеллекта для создания ассетов. Это последовало после того, как игроки и СМИ обратили внимание на ряд артефактов, характерных для работы ИИ. К ним относятся изображения с лишними пальцами и неразборчивый текст.

Кроме того, еще в середине прошлого года издание Wired сообщало о применении в Activision ИИ для генерации скинов в играх Call of Duty. Тогда пользователи раскритиковали Valve за бездействие, поскольку у Steam существует правило обязательной маркировки игр с ИИ.

Ранее компания Sony сообщила о прекращении разработки двух многопользовательских онлайн-игр от студий Bend и Bluepoint Games для консолей PlayStation. Bluepoint вела разработку игры по мотивам известной серии God of War, а Bend – онлайн-шутер с открытым миром, который основан на игровых механиках Days Gone. Компания уточнила, что закрытие студий не планируется, а Sony продолжит сотрудничество, чтобы определить их следующие проекты.

