Хакеры запустили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала "Прямой"

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Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой", запустив в бегущей строке антиамериканские и пророссийские лозунги на русском и украинском языках. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"В онлайн-трансляции "Прямого" на YouTube была "взломана" бегущая информационная строка, в результате чего вместо новостей там стала транслироваться российская пропаганда", – указано в сообщении.

"США и Зеленский уничтожают Украину. Авдеевка – только начало в войне до "последнего украинца". Преступную власть к ответу. Помощь Украине ведет к руинам", – такими были некоторые из сообщений, которые транслировались в эфире украинского телеканала на протяжении приблизительно 20 минут.

Отмечается, что последствия атаки все еще устраняются. Бегущую строку на телеканале отключили.

Ранее стало известно, что пророссийские хакерские группы заявили о проведении масштабной операции против "пособников украинских атак" на Россию. В ходе атаки они, в том числе, взломали базу данных МВД Латвии. В открытом доступе находится переписка ведомства, сведения об агентах полиции, личном составе, финансовые документы и графики отпусков.

До этого сообщалось, что хакеры из группировки RaHDit опубликовали маршруты гражданских судов, с которых украинские спецслужбы могли запустить надводные дроны по Крымскому мосту.

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