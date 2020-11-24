Эксперт рассказал, как защитить компьютер от взлома

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Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал в интервью радио Sputnik, как защитить свой компьютер от проникновений хакеров.

По словам специалиста, сегодня взломщики научились более тщательно скрывать свою работу, поэтому сразу обнаружить следы проникновения в устройство сложно.

"Раньше на это могла указывать медленная работа компьютера или выдача каких-то непонятных системных сообщений. Сейчас же вредоносные коды пишутся достаточно грамотно и о взломе пользователь узнает, когда устройство перестает работать или появляется требование выкупа", – пояснил Лукацкий.

Специалист рекомендует постоянно пользоваться антивирусом, чтобы злоумышленники не смогли добраться до вашей информации. Программа должна непрерывно мониторить все, что запускается или скачивается. Кроме того, выбирать антивирус нужно исходя из его эффективности, а не стоимости.

"Были случаи, когда бесплатный антивирус продавал персональные данные пользователей. Такое бывало и у платных версий. Перед покупкой лучше ознакомиться с отзывами", – советует эксперт.

Ранее были названы главные киберугрозы в 2021 году. В качестве одного из наиболее опасных трендов специалисты выделили приобретение группами, готовящими таргетированные кибератаки, ресурсов для первичного проникновения в Сеть жертвы у других злоумышленников.