Эксперт рассказал, как люди сами сокращают срок службы смартфона

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Срок службы смартфона равен сроку службы аккумулятора, поскольку в современных смартфонах пользователи не могут заменить его самостоятельно. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

По его словам, срок службы батарейки сокращается, если смартфон использовать при высоких температурах.

К примеру, если заряжать гаджет мощной зарядкой и одновременно разговаривать по Zoom, температура устройства может сильно повыситься, а это уже приводит к повреждениям аккумулятора.

Еще одна деталь современных смартфонов, которая может потерять свои характеристики со временем, – это OLED-экран. Он может выгореть, особенно если используется на высокой яркости.

"Из очевидных причин, которые сокращают срок службы смартфонов, – небрежное обращение, падения, попадание влаги внутрь смартфонов. Даже на водозащищенном смартфоне через слот для сим-карты вода может попасть внутрь, если вокруг прокладки скопится пыль или грязь", – добавил Гриценко.

Тем, кто часто роняет телефон, эксперт советует присмотреться либо к оригинальным чехлам от производителя, либо к специальным большим противоударным чехлам.

По его словам, защитное стекло может защитить экран от царапин, однако портит внешний вид устройства. Более того, от него могут некорректно работать подэкранные датчики отпечатка пальца.

Ранее медицинский эксперт Владислав Мохамед Али рассказал, что яркий экран гаджетов в темноте может раздражать зоны головного мозга. По его словам, использование гаджетов перед сном стимулирует работу мозга, а затем вызывает головную боль. Для более крепкого сна эксперт призвал отказаться от использования гаджетов в позднее время суток.

При этом он указал, что изменение яркости все равно заставляет мозг реагировать. Любителям использовать смартфоны перед сном рекомендовали переключать гаджеты на ночной режим, что поможет сохранить зрение.