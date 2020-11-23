Названы главные киберугрозы в 2021 году

15:10
Фото: AP Photo/Michel Spingler
Исследовательский центр GReAT "Лаборатория Касперского" дал прогноз о главных киберугрозах 2021 года.
В качестве одного из наиболее опасных трендов специалисты выделили приобретение группами, готовящими таргетированные кибератаки, ресурсов для первичного проникновения в Сеть жертвы у других злоумышленников. Такие схемы будут реализовываться при проведении сложных целевых кампании, сообщили эксперты исследовательского центра.
"Организациям рекомендуется тщательно проверять любое вредоносное ПО и принимать меры реагирования на каждом скомпрометированном компьютере, чтобы противостоять установке в Сети более сложных киберугроз", – приводит слова специалистов РИА Новости.
Подчеркивается, что правительства стран будут чаще сообщать о причастности конкретной группы к той или иной атаке. Эксперты сообщили, что раскрытие информации о кибероружии позволит активнее бороться с кампаниями кибершпионажа. Специалисты также добавили, что рассекреченные инструменты сложнее использовать злоумышленникам.
Кроме того, сообщается, что в 2021 году вырастет количество целевых атак на сетевые устройства. Это связано с массовым переходом на удаленную работу, что позволит злоумышленникам сосредоточиться на эксплуатации уязвимостей сетевых устройств.
Отмечается, что они будут пользоваться слабостями VPN-шлюзов, а также собирать учетные данные пользователей с помощью методов социальной инженерии. Специалисты заявили, что при этом злоумышленники будут шифровать данные конкретной организации и смогут потребовать от нее крупный выкуп.
Эксперты подчеркнули, что также при кибератаках будут использоваться технологии 5G-сети.
"Эксплуатация уязвимостей в технологии 5G: чем популярнее она будет становиться, тем активнее злоумышленники станут искать в ней бреши. Кроме того, организаторы сложных киберкампаний продолжат наживаться на пандемии и использовать ее для проникновения в целевые системы, поскольку COVID-19 будет глобально влиять на жизнь людей и в следующем году", – заявили в центре исследований при "Лаборатории Касперского".
Ранее специалисты рассказали, что в августе 2020 года наиболее активной киберугрозой стал троян Emotet. Отмечалось, что были раскрыты фишинговые письма, которые содержали вредоносные вложения или ссылки.
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