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Москва 24

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Общество

16:17

Москва 24: как защитить счета, пароли и личные данные от кибермошенников

пресс-конференция общество

Фото: depositphotos/minervastock

20 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Личные финансы в цифровой среде: защита от киберугроз".

Покупка товаров и получение кредитов, переводы денег друзьям и близким – все эти действия происходят с помощью различных приложений и онлайн-платформ. Пока мы совершаем одно из них, киберпреступники пытаются получить дистанционный доступ к нашим счетам и паролям.

Сколько финансовых преступлений совершается "удаленно"? Какие схемы используют кибермошенники? Как правильно защитить от них деньги, пароли, номера карт и счетов, другие личные данные? Обо всем этом расскажут:

  • заместитель начальника полиции главного управления МВД России по городу Москве по оперативной работе Александр Половинка;
  • заместитель начальника главного управления Центрального банка России по Центральному федеральному округу Ирина Тимоничева;
  • заместитель начальника отдела защиты информации главного управления Центрального Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Ибрагимов;
  • директор АНО "Национальный центр финансовой грамотности" Евгения Блискавка.

Смотрите трансляцию 20 июля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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