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Москва 24

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Общество

15:02

В Совфеде оценили идею использования соцсетей для подачи обращений в госорганы

технологии общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал идею использования соцсетей для обращений в госорганы, сообщает RT.

"Соцсети очень часто наполняются всякого рода информационным мусором, и я побаиваюсь за загрузку избыточной информацией и высказываниями", – отметил зампред.

Он уточнил, что язык общения гражданина с госорганами "должен быть простой и понятный".

По мнению Рязанского, лучше расширять систему коммуникации между россиянами и страной с большим количеством каналов связи, но социальные сети "оставить для другого".

Ранее с предложением использовать соцсети для обращений в госорганы выступил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. В письме он отмечает, что право делать официальные обращения в государственные и муниципальные органы власти граждане имеют в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законодательством.

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