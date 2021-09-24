В Совфеде оценили идею использования соцсетей для подачи обращений в госорганы

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Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал идею использования соцсетей для обращений в госорганы, сообщает RT.

"Соцсети очень часто наполняются всякого рода информационным мусором, и я побаиваюсь за загрузку избыточной информацией и высказываниями", – отметил зампред.

Он уточнил, что язык общения гражданина с госорганами "должен быть простой и понятный".

По мнению Рязанского, лучше расширять систему коммуникации между россиянами и страной с большим количеством каналов связи, но социальные сети "оставить для другого".

Ранее с предложением использовать соцсети для обращений в госорганы выступил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. В письме он отмечает, что право делать официальные обращения в государственные и муниципальные органы власти граждане имеют в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законодательством.