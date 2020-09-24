Эксперт объяснил рост популярности кнопочных телефонов

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Директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов рассказал агентству "Прайм", что кнопочные телефоны в последнее время пользуются устойчивой популярностью.

По его словам, такие аппараты имеют ряд преимуществ перед смартфонами: дольше держат заряд батареи, более устойчивы к перепадам температуры и часто имеют хороший сигнал.

Эксперт пояснил, что обычно такие модели покупают в качестве запасных, которые можно взять с собой на природу. Потерять в лесу или на реке кнопочный телефон не так жалко, как смартфон.

Мясоедов добавил, что кнопочные телефоны также пользуются популярностью у любителей экстремального отдыха. Аппараты могут быть водонепроницаемыми, иметь эхолот, GPS и компас.

Помимо прочего, использование такого устройства сильно экономит время, так как нет возможности постоянно быть в интернете, смотреть фильмы или получать почту.

Кроме того, они также является и элементом защиты личных данных от мошенников, потому что по своему функционалу зачастую не содержат возможности для безналичного расчета.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов ранее предложил отказаться от смартфонов в пользу обычного кнопочного телефона из-за маркетингового шпионажа.