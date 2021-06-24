Эксперт допустил, что система определения людей по силуэтам будет ошибаться

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Новая система распознавания лиц, силуэтов и автомобилей, которую запустило МВД в российских регионах, будет допускать ошибки и потребует доработки, считает глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт отметил, что система, скорее всего, была запущена в тестовом режиме для выявления возможных недоработок.

"Я уверен, что поначалу ошибок будет достаточно, именно поэтому нужно несколько уровней тестирования. Сначала внутреннее тестирование, потом открытое тестирование, потом вот эти пилотные проекты, которые на серьезных объемах информации проверяются. Даже при этом никто не гарантирует стопроцентного попадания. Наверняка система будет ошибаться", – заявил Ульянов.

По его словам, новую систему нельзя назвать революционной, поскольку она использует уже известные технические наработки.

"Не скажу, что революционно. По крайней мере, на техническом уровне все подобные решения уже были сделаны. Тут ничего концептуально нового нет. Но создание такой системы, которая будет работать в масштабах нескольких регионов, а то и всей страны, – наверное, прорыв и новизна именно в этом", – уточнил Ульянов.

Ранее стало известно, что в пяти российских регионах МВД начало использовать новую систему распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей. Технологический партнер Ростеха Ntechlab разработал систему распознавания лиц, уже применяемую в некоторых регионах РФ. К настоящему моменту компания объединила ее с функцией распознавания силуэтов людей и машин.